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7 وفيات بسبب إطلاق العيارات النارية بالمناسبات خلال 5 سنوات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:30 م

الوكيل الإخباري-  قالت مديرية الأمن العام إنه نتج عن جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات السنوات الخمس الأخيرة (منذ 2019 وحتى نهاية 2023) 7 وفيات، جرى إلقاء القبض على جميع مرتكبيها بنسبة كشف 100 بالمئة بفضل قدرات التحقيق البشرية والفنية لدى الأمن العام.


وأكدت المديرية، في منشور لها على صفحاتها اليوم الأربعاء، أن رفضاً اجتماعياً موجهاً ضد هذه الجريمة، رافقه تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة ما أدى لتراجع هذه الجريمة، لافتة إلى أنه لم يسجل أي وفيات ناجمة عنها في 2024.


ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمن حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مشددة على أنه سيتم إنفاذ العدالة وتطبيق سيادة القانون حفاظاً على الأمن والطمأنينة ولحماية الأرواح.


وأشارت أنه سيتم رصد جميع المخالفات المرورية التي قد تتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، من خلال خطة رقابة آلية وبشرية فاعلة سيتم تطبيقها لتنظيم حركة المرور وحفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم.


ونوهت إلى أنه باستطاعة المواطنين التبليغ عن المخالفات المرورية وإرسال المشاهدات والصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات على تطبيق الواتس آب على الرقم (0770999030).

gnews

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