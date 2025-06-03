الثلاثاء 2025-06-03 10:03 م
 

%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت الفنادق نسب إشغال متفاوتة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية.اضافة اعلان


وبحسب البيانات شهدت العاصمة عمان، تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الإشغال من 40% في عام 2024 إلى 45% العام الحالي، لكنها ما تزال أقل من نسبة عام 2023 التي بلغت 62%.

وشهدت فنادق البحر الميت أعلى نسبة إشغال، بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي بلغ 65%، بينما تراجعت مدينة البترا مجددًا لتسجّل نسبة 10% فقط، رغم أنها كانت قد سجلت 34% عام 2023 و3% في عام 2024.

وأشارت الجمعية إلى أن الغالبية العظمى من الحجوزات خلال فترة العيد كانت من السياحة المحلية وزوّار عرب الداخل، مما يعكس استمرار الاعتماد على السوق المحلية والإقليمية كمصدر رئيسي للحركة السياحية خلال المواسم الدينية.

ودعت الجمعية إلى بذل مزيد من الجهود الترويجية خصوصًا لمدينة البترا، والعمل على تنشيط الفعاليات والعروض السياحية في جنوب المملكة، بهدف رفع نسب الإشغال وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للحركة السياحية.
 
gnews

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