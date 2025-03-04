71827 حاوية بضائع ترد ميناء حاويات العقبة خلال شهرين

وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الشهرين الماضيين ، إلى 71827 حاوية، مقابل 50729 حاوية للفترة نفسها من 2024.
وأشارت المعطيات كذلك إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الشهرين الماضيين بنسبة 12.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.
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