71827 حاوية بضائع ترد ميناء حاويات العقبة خلال شهرين

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة، ارتفع خلال الشهرين الماضيين بنسبة 41.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

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وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الشهرين الماضيين ، إلى 71827 حاوية، مقابل 50729 حاوية للفترة نفسها من 2024.