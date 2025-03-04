 
الثلاثاء 2025-03-04 05:48 م
 

71827 حاوية بضائع ترد ميناء حاويات العقبة خلال شهرين

العقبة
العقبة
الثلاثاء، 04-03-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة، ارتفع خلال الشهرين الماضيين بنسبة 41.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.

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وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال الشهرين الماضيين ، إلى 71827 حاوية، مقابل 50729 حاوية للفترة نفسها من 2024.


وأشارت المعطيات كذلك إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، خلال الشهرين الماضيين بنسبة 12.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

 
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