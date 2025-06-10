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73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 10-06-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة "يسير بشكل مُرضٍ" منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، ما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.

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ووفق بيانات للبنك فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع "مُرضٍ"، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه "معتدل".


البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.   

 
gnews

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