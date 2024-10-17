738 طن زيتون يرد للسوق المركزي في 5 أيام.. والكيلو 70 - 125 قرشا

01:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706702 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- وصل إلى السوق المركزي نحو 738 طناً من الزيتون البلدي من تاريخ 12 / 10 وحتى اليوم الخميس وبمعدل 123 طن يومياً ، وذلك وفقًا لما أفاد به مدير السوق المركزي كساب الشخانبة. اضافة اعلان





وبين الشخانبة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الزيتون يتراوح بين 70 قرشًا إلى دينار وربع للكيلو في السوق المركزي.



وكان قد افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات موسم عصر الزيتون لهذا العام، مؤكدًا أن الموسم مُبشر، وأن الإنتاج قد يصل إلى نحو 175 ألف طن، مما يكفي احتياجات الزيت والزيتون المخلل.