738 طن زيتون يرد للسوق المركزي في 5 أيام.. والكيلو 70 - 125 قرشا

وبين الشخانبة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الزيتون يتراوح بين 70 قرشًا إلى دينار وربع للكيلو في السوق المركزي.
وكان قد افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات موسم عصر الزيتون لهذا العام، مؤكدًا أن الموسم مُبشر، وأن الإنتاج قد يصل إلى نحو 175 ألف طن، مما يكفي احتياجات الزيت والزيتون المخلل.
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