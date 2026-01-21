74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي

12:18 م

الوكيل الإخباري- يبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.





وأظهرت البيانات بأن مجموع الرخص الممنوحة لقطاع البريد العام الماضي 74 شركة.



وأكدت البيانات وجود مشغل بريد عام واحد (البريد العام).



نصحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في وقت سابق، الراغبين بتوفير خدمة التوصيل للبضاعة والسلع التعامل مع الجهات المرخصة فقط، والتي تحمل رخصة خدمات بريدية صادرة عن الهيئة.



وأكدت الهيئة بأنها الجهة صاحبة الاختصاص بترخيص مشغلي الخدمات البريدية والتوصيل وذلك بهدف حماية المتعاملين والحفاظ على حقوقهم وسمعة عملهم.



شهد قطاع البريد في المملكة نموا ملحوظا خاصة في مؤشرات طرود التجارة الإلكترونية، مما يعكس تزايد الاعتماد على الخدمات البريدية في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.



كما بلغ عدد العاملين في القطاع لعام 2024: 40 ألف عامل، في حين وصل عدد المركبات، بما في ذلك المركبات والسكوترات إلى 37 ألفا.





