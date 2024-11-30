74559 زائرا لمهرجان الزيتون خلال يومين

الوكيل الإخباري- شهد مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية إقبالاً كبيرًا في يوميه الأول والثاني، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن عدد الزوار بلغ 74559 زائرًا، وفقًا لتقنية إدارة الحشود عبر البوابات الإلكترونية.

اضافة اعلان



وبلغ عدد الحضور في اليوم الأول 25373 زائرا، وفي اليوم الثاني 49186 زائرا، ونظرًا للإقبال الكبير قررت إدارة المهرجان تمديد ساعات العمل ليوم الجمعة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.



وأكدت وزارة الزراعة أن هذا الإقبال يعكس نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى استمرار جهودها في تمكين صغار المزارعين والمرأة الريفية من خلال توفير منصات لتسويق منتجاتهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.



وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور رجال الأمن العام في تنظيم حركة السير على الطرق المؤدية إلى أرض المهرجان، ما ساهم في تسهيل وصول الزوار وتخفيف الازدحام.