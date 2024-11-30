 
السبت 2024-11-30 01:24 م
 

74559 زائرا لمهرجان الزيتون خلال يومين

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
السبت، 30-11-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري- شهد مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية إقبالاً كبيرًا في يوميه الأول والثاني، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن عدد الزوار بلغ 74559 زائرًا، وفقًا لتقنية إدارة الحشود عبر البوابات الإلكترونية.

اضافة اعلان


وبلغ عدد الحضور في اليوم الأول 25373 زائرا، وفي اليوم الثاني 49186 زائرا، ونظرًا للإقبال الكبير قررت إدارة المهرجان تمديد ساعات العمل ليوم الجمعة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


وأكدت وزارة الزراعة أن هذا الإقبال يعكس نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى استمرار جهودها في تمكين صغار المزارعين والمرأة الريفية من خلال توفير منصات لتسويق منتجاتهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.


وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور رجال الأمن العام في تنظيم حركة السير على الطرق المؤدية إلى أرض المهرجان، ما ساهم في تسهيل وصول الزوار وتخفيف الازدحام.


وعبر زوار مهرجان الزيتون عن أنه ليس احتفالاً زراعياً، بل مناسبة لتعزيز الوعي بالتراث، ودعم الزراعة المستدامة، وتسويق المنتجات الريفية، مبينين أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس أهمية المهرجان كحدث وطني يدمج بين التقاليد العريقة ورؤية مستقبلية تدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

ا

أخبار محلية الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

نقود

أخبار محلية التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بمعتقلين فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين تحذيرات من تصاعد وفيات المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

مهرجان الزيتون

أخبار محلية جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

ا

فلسطين الدفاع المدني بغزة ينعى استشهاد أحد عناصره في جباليا

مسيرة إسرائيلية

عربي ودولي على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة