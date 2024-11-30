74559 زائرا لمهرجان الزيتون خلال يومين

وبلغ عدد الحضور في اليوم الأول 25373 زائرا، وفي اليوم الثاني 49186 زائرا، ونظرًا للإقبال الكبير قررت إدارة المهرجان تمديد ساعات العمل ليوم الجمعة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وأكدت وزارة الزراعة أن هذا الإقبال يعكس نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى استمرار جهودها في تمكين صغار المزارعين والمرأة الريفية من خلال توفير منصات لتسويق منتجاتهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور رجال الأمن العام في تنظيم حركة السير على الطرق المؤدية إلى أرض المهرجان، ما ساهم في تسهيل وصول الزوار وتخفيف الازدحام.
وعبر زوار مهرجان الزيتون عن أنه ليس احتفالاً زراعياً، بل مناسبة لتعزيز الوعي بالتراث، ودعم الزراعة المستدامة، وتسويق المنتجات الريفية، مبينين أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس أهمية المهرجان كحدث وطني يدمج بين التقاليد العريقة ورؤية مستقبلية تدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
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