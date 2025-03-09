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75 قرش كيلو الموز البلدي في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد،2936طنا، منها 2235طن خضار، و438طن فواكه، و 262طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و20قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 35و 50قرشا، والخيار بين 30و 50قرشا، والزهرة بين 15و 30قرشا، والليمون بين 25و 50قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.


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