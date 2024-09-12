7672 طالبا يتقدمون لـ"الشامل" اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- تنطلق الخميس، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الصيفية للعام الحالي، والتي تستمر حتى 22 أيلول الحالي، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

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وقال العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، إن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات النظرية، إذ أنه من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات 7672 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.



وبين أنه من المتوقع أن يتقدم 6187 طالبا وطالبة للورقة الأولى الخميس، و6080 للورقة الثانية الثلاثاء، و7093 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي السبت والأحد الموافقين 21 و 22 من الشهر نفسه.



وأضاف أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ 105 برامج دراسية، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل وتم اعتماد 18 قاعة للامتحان النظري، موزعة على 14 مركزا منتشرة في جميع المحافظات، ويشرف على هذه الامتحانات قرابة 600 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وأشار العجلوني، إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.