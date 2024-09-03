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783 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الثلاثاء، 03-09-2024 01:00 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق إربد المركزي اليوم الثلاثاء 783 طنا منها 523 طن خضار و191 طن فواكه، و 31 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 22-30، الثوم 275-350، البطاطا 40-55، البندورة 12-25، الخيار 20-30، والزهرة 30-55 قرشا.

 
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