783 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق إربد المركزي اليوم الثلاثاء 783 طنا منها 523 طن خضار و191 طن فواكه، و 31 طن ورقيات بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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