79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024

وبحسب بيانات وزارة السياحة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن عدد السياح الأجانب، وصل إلى 16,750، فيما بلغ عدد السياح الأردنيين 62,075 خلال عام 2024.
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