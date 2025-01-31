79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار قرية أم قيس الأثرية في لواء بني كنانة بمحافظة إربد خلال العام الماضي 2024 نحو 79 ألف سائح محلي وأجنبي، بانخفاض عن الفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ عدد السياح 98,186 سائحا.

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