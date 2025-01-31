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79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024

أم قيس
أم قيس
الجمعة، 31-01-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد زوار قرية أم قيس الأثرية في لواء بني كنانة بمحافظة إربد خلال العام الماضي 2024 نحو 79 ألف سائح محلي وأجنبي، بانخفاض عن الفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ عدد السياح 98,186 سائحا.

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وبحسب بيانات وزارة السياحة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن عدد السياح الأجانب، وصل إلى 16,750، فيما بلغ عدد السياح الأردنيين 62,075 خلال عام 2024.

 
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