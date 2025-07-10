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(79) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين
بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين
 
الخميس، 10-07-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-   أدى (79) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين المحامي انس شطناوي ، وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي رزق الشقيرات.

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   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


    يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 
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