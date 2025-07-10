(79) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (79) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور أمين سر نقابة المحامين الأردنيين المحامي انس شطناوي ، وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي رزق الشقيرات.

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ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.