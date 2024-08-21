791 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 791 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا، و183 طن فواكه، و29 طن ورقيات، و31 طنا ما بين فواكه وخضار، و14 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-20 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 250-325 قرشا، والبطاطا 35-55 قرشا، والبندورة 20-40 قرشا، والخيار 15-35 قرشا، والزهرة 30-55 قرشا.

