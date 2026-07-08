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7964 ملتحقا بالمراكز الصيفية للقرآن الكريم في محافظة عجلون

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جانب من المراكز
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الملتحقين بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في عجلون 7964 طالبًا وطالبة، يتوزعون على 187 مسجدًا في مختلف مناطق المحافظة، ضمن البرنامج الصيفي الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة، إن المراكز تشهد إقبالًا متزايدًا من الطلبة، بدعم وتشجيع من أولياء الأمور، لما تؤديه من دور في استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الأبناء، من خلال تعليم القرآن الكريم قراءةً وتلاوةً وتجويدًا وفق أحكامه.


وأضاف أن المراكز، التي تعقد هذا العام تحت شعار "النظافة من الإيمان... بيئة أنقى... مجتمع أرقى" تقدم برامج متكاملة تشمل تحفيظ القرآن الكريم، وتدريس التفسير، ومواد علمية مساندة، إلى جانب أنشطة لا منهجية تسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والقيم والسلوك الإيجابي.


من جانبها، قالت رئيسة قسم الشؤون النسائية في عجلون بثينة المومني إن القسم يشرف على 65 مركزًا صيفيًا في مناطق عجلون وعين جنا وعنجرة والشفا وقضاء عرجان، منها 40 مركزًا بمكافأة من الوزارة و25 مركزًا تطوعيًا، ويبلغ عدد المنتسبات إليها 2764 طالبة.


بدورها، أوضحت رئيسة قسم الشؤون النسائية في لواء كفرنجة أسماء القضاة أن اللواء يضم 42 مركزًا صيفيًا، منها 20 مركزًا بمكافأة و22 مركزًا تطوعيًا، فيما بلغ عدد الطالبات الملتحقات 1200 طالبة.


وقالت رئيسة قسم الشؤون النسائية في قضاء صخرة أسماء المومني إن عدد المراكز الصيفية في القضاء بلغ 22 مركزًا، منها 20 مركزًا بمكافأة ومركزان تطوعيان، ويبلغ عدد المنتسبات إليها 1000 طالبة.

 
 


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