798 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 503 أطنان، و211 طن فواكه، و 45 طن ورقيات،و22 طنا ما بين فواكه وخضار، و17 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 35-55، البندورة 13-24، الخيار 15-25، والزهرة 25-55 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان
-
دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص
-
مذكرات تفاهم بين (جودبي) وعدد من الشركات المحلية والعالمية
-
سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع (جودبي)
-
منع ترخيص النوادي الليلية والبارات وصالات الأفراح بـ"تجاري عمان"
-
مدير الأمن العام يلتقي رؤساء الوفود الشرطية المشاركة في سوفكس
-
ظاهرة فلكية مميزة في سماء الأردن ليل الخميس
-
ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا