 
الخميس 2024-09-05 02:34 م
 

 

798 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الخميس، 05-09-2024 12:48 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 798 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 503 أطنان، و211 طن فواكه، و 45 طن ورقيات،و22 طنا ما بين فواكه وخضار، و17 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-35، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 35-55، البندورة 13-24، الخيار 15-25، والزهرة 25-55 قرشا.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي السعودية.. القبض على 7 هددوا الوحدة الوطنية وأثاروا البغضاء

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

تعبيرية

منوعات كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

رضوى الشربيني

فن ومشاهير رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

تعبيرية

عربي ودولي العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

جانب من الورشة

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص



 


الأكثر مشاهدة