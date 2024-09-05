798 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 798 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 503 أطنان، و211 طن فواكه، و 45 طن ورقيات،و22 طنا ما بين فواكه وخضار، و17 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.