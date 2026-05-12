8 إصابات بحادثين منفصلين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وقال الحراحشة عبر التقرير المروري اليومي، إن كوادر الدوريات تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق المطار بالقرب من جامعة الإسراء باتجاه العاصمة عمان، وأسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى اللطرون العسكري لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف أن الفرق المختصة تعاملت كذلك مع حادث تدهور وصدم لأحد أعمدة الإنارة على طريق العدسية – ناعور، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الشونة لتلقي الرعاية الطبية.
ولفت الحراحشة إلى ضبط مركبة على طريق الأزرق – الزرقاء كانت تسير بسرعة بلغت 190 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً أنه تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق وفق الأصول المعمول بها.
ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
