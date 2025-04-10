8 إصابات بحوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

08:13 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بإصابة 8 أشخاص بحوادث تصادم ودهس وقعت على طرق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأعلنت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري، عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة السلطانة، وكانت الحالة العامة للمصابين متوسطة.



وأضافت أن هناك إصابة بحادث دهس وقع على طريق المفرق عند جسر آل البيت وحالته العامة متوسطة وجرى إسعاف المصاب إلى أقرب مستشفى، فيما وقع حادث تصادم على طريق العدسية ما بين مركبتين باتجاه العاصمة عمّان دون تسجيل إصابات.



بدورها كشفت إدارة السير عن وقوع حادث صدم مركبة بجسم ثابت عند جسر ناعور ندم عنه إصابتين منها إصابة بليغة، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة.



وأشارت إلى وقوع حادث دهس نجم عنه إصابة بليغة في القويسمة والسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.