8 إصابات بحوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

وأعلنت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري، عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة السلطانة، وكانت الحالة العامة للمصابين متوسطة.
وأضافت أن هناك إصابة بحادث دهس وقع على طريق المفرق عند جسر آل البيت وحالته العامة متوسطة وجرى إسعاف المصاب إلى أقرب مستشفى، فيما وقع حادث تصادم على طريق العدسية ما بين مركبتين باتجاه العاصمة عمّان دون تسجيل إصابات.
بدورها كشفت إدارة السير عن وقوع حادث صدم مركبة بجسم ثابت عند جسر ناعور ندم عنه إصابتين منها إصابة بليغة، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة.
وأشارت إلى وقوع حادث دهس نجم عنه إصابة بليغة في القويسمة والسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها
-
مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا
-
رفع سعر بيع طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام بقيمة 16.5 دينار
-
رفع سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 4.85 دينار لشهر نيسان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
تمرين محاكاة لمحاولة تهريب مادة مشعّة في مطار الملك حسين الدولي
-
العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير
-
539 فرصة عمل في المعرض الوظيفي الثاني بصناعة الزرقاء