8 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات الخصوصي على طريق المفرق - اربد ما بعد إشارة الحمراء واصطدامها بعامود ، الأمر الذي أدى إلى إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى طلال العسكري اضافة اعلان





وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أنا حادث تدهور آخر وقع لإحدى المركبات على طريق وادي عربة ، وتحديداً بعد البوتاس باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى غور الصافي



كما وقع حادث تصادم على طريق الأغوار الشمالية بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة .