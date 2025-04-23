الأربعاء 2025-04-23 09:42 ص
 

8 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 08:04 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات الخصوصي على طريق المفرق - اربد ما بعد إشارة الحمراء واصطدامها بعامود ، الأمر الذي أدى إلى إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى طلال العسكري اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أنا حادث تدهور آخر وقع لإحدى المركبات على طريق وادي عربة ، وتحديداً بعد البوتاس باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى غور الصافي 

كما وقع حادث تصادم على طريق الأغوار الشمالية بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة .
 
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