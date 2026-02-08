8 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال 24 ساعة

08:14 ص

الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي، أن كوادر إدارة السير تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث المرورية، أسفرت عن عدة إصابات متوسطة في مواقع مختلفة من المملكة. اضافة اعلان





وقال النقيب زياد الشرمان، إن حادث تصادم وقع على طريق العدسية – ناعور باتجاه الصعود، وتحديدًا قبل سوق العدسية، نتج عنه 6 إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.



وأضاف الشرمان، أن حادث تصادم آخر وقع على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعا، وأسفر عن إصابتين متوسطة، تم إسعافهما إلى مستشفى الأميرة سلمى لتلقي العلاج اللازم.



ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة على الطرق الخارجية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

