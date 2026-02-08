8 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال 24 ساعة

وقال النقيب زياد الشرمان، إن حادث تصادم وقع على طريق العدسية – ناعور باتجاه الصعود، وتحديدًا قبل سوق العدسية، نتج عنه 6 إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأضاف الشرمان، أن حادث تصادم آخر وقع على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعا، وأسفر عن إصابتين متوسطة، تم إسعافهما إلى مستشفى الأميرة سلمى لتلقي العلاج اللازم.
ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة على الطرق الخارجية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة النقل: بحث ملف الشاحنات الأردنية مع الجانب السوري اليوم
-
كشف سبب الأزمة المرورية في نفق الخامس
-
فصل الكهرباء من الـ 9 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
-
بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة
-
وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء في الطفيلة
-
رئيس سلطة العقبة: أصول الأردن خط أحمر