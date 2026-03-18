8 شركات طيران تستأنف رحلاتها عبر مطار الملكة علياء بعد توقفها جراء الحرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس إدارة العمليات في مجموعة المطار الدولي، آلبروس حمزوق، الأربعاء، إن 8 شركات طيران أعادت تشغيل رحلاتها الجوية عبر مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن كانت قد أوقفتها سابقا نتيجة تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه 21 شركة أخرى تنتظر استئناف عملياتها.





وأوضح حمزوق، أن قطاع الطيران تأثر بشكل كبير، قائلاً: "فعليا الأثر السلبي عالٍ بالنسبة لحركة الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي، وفي المنطقة بشكل عام"، مضيفاً أن المطار "عانى كغيره من مطارات دول المنطقة من إلغاء شركات الطيران لجداول العمليات الخاصة بها، الرحلات المجدولة، بالإضافة لإغلاق بعض المحطات أو الوجهات".



وبيّن أن هذه التطورات انعكست مباشرة على حركة السفر، مشيرا إلى أنها أدت إلى ""انخفاض عدد المسافرين وعدد الرحلات"، لافتا النظر إلى أن الانخفاض في حركة الطائرات بلغ نحو 55% مقارنة بالبرنامج التشغيلي المعتاد.



وفي المقابل، أكد حمزوق أن العمليات داخل المطار لا تزال مستقرة، مشددا على الجاهزية المستمرة من المجموعة سواء كانت كوادر أو كبنى تحتية.



وأشار إلى أن التحديات التي برزت في بداية الأزمة تركزت في صعوبة تنقل المسافرين، حيث قال: "في البدايات كان هناك بعض التحديات فيما يخص بعض الركاب القادمين أو المغاديرين، ومعظم هذه المشكلات جرى معالجتها"، مبينا أن التحدي الحالي يتمثل في "نقص الرحلات وانخفاض عدد المسافرين".



وأكد أن الوجهات في دول الخليج تعد الأكثر تأثيرا، نظرا لاعتماد شريحة واسعة من المسافرين الأردنيين عليها.







