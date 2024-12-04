8 طلاب أردنيين يفوزون بمنحة لمتابعة دراستهم في الجامعات الاردنية

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الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الصينية في عمان، عن فوز 8 طلاب أردنيين بمنحة السفير الصيني لمتابعة دراستهم في الجامعات الاردنية من أصل 50 متقدما. اضافة اعلان





وأقامت السفارة مساء اليوم الأربعاء، حفلا سلم خلاله السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ، المنح للطلبة الفائزين بحضور أهاليهم.



وقال دونغ، إن السفارة الصينية أنشأت "منحة السفير الصيني الدراسية"، بهدف نابع من الاهتمام المشترك للصين والأردن بقضية التعليم عامة وبتنمية الشباب خاصة، والغرض من ذلك هو الاستثمار في الصداقة بين البلدين والمستقبل المشترك لهما.



وأشار إلى أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المتقدمين للحصول على المنحة، ما يعكس الرغبة والزخم الإيجابي للتعاون التعليمي والثقافي بين الأردن والصين.



وبين أن التعاون الثقافي بين البلدين، نموذج يحتذى به في إطار الصداقة، مشيرا إلى تزايد الطلبة الصينيين الدارسين في الجامعات الأردنية، حيث يوجد حاليا 700 طالب صيني وهو رقم غير مسبوق.