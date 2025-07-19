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%80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال

مشروع بوابة أم الجمال
مشروع بوابة أم الجمال
 
السبت، 19-07-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-   بلغت نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال 80%، وفقا لرئيس لجنة البلدية، محمد أبو عليم.

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وقال أبو عليم، السبت، إن البلدية بدأت بتنفيذ مشروع البوابة المستوحاة من الحضارات التي مرت على موقع أم الجمال الأثري، بعد إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.


وأضاف، أن البوابة يُتوقع الانتهاء منها أواخر آب المقبل، مبينًا أن تكلفة المشروع تبلغ 220 ألف دينار، منها 100 ألف دينار من وزارة السياحة والآثار.

 
 
gnews

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