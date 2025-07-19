%80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال 80%، وفقا لرئيس لجنة البلدية، محمد أبو عليم.

اضافة اعلان



وقال أبو عليم، السبت، إن البلدية بدأت بتنفيذ مشروع البوابة المستوحاة من الحضارات التي مرت على موقع أم الجمال الأثري، بعد إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.