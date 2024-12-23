83 الف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

وسيتقدم للامتحان (83217) مشتركاً ومشتركة؛ منهم (70859) مشتركًا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركًا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في (384) مركزًا امتحانيًا؛ في كافة مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على (837) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة.
وسيتقدم للامتحان (57) مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على (9) قاعات، فيما سيتقدم للامتحان (292) مشتركًا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (64)، الكفيفون (36)، إعاقات حركية (85)، شلل دماغي (35)، ضعاف البصر (72).
وكانت الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.
كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.
ووجهت الوزارة عددًا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصًا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مبينة أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرًا.
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