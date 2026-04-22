%85 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ

الأربعاء، 22-04-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري- أنجزت الحكومة 8 مشاريع من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، من أصل 393 مشروعا، بما نسبته نحو 2% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين ما يزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد.


وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.
وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما بدأت في محرك الاستثمار بتنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت بتنفيذ أولوية واحدة.


أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.


وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإبداع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 12 أولوية، كما تعمل على تنفيذ 59 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 11 أولوية.

 

وأنجزت الحكومة 3 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 56 أولوية أخرى و15 أولوية لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 36 أولوية (قيد التنفيذ) ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 26 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 8 أولويات في المحرك ذاته.


وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

 
 


لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

طب وصحة لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

اقتصاد محلي الذهب يزحف محليا ويرتفع 10 قروش للغرام.. وعيار 21 عند 96.5 دينارا

صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

عربي ودولي صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

المشمش

طب وصحة المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

أخبار محلية الذكرى السنوية الثالثة لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

أخبار محلية وزيرة التنمية: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يهدف لتعزيز العدالة والاستدامة

