%85 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ

الوكيل الإخباري- أنجزت الحكومة 8 مشاريع من برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، من أصل 393 مشروعا، بما نسبته نحو 2% من إجمالي المشاريع المدرجة ضمن البرنامج.

وبحسب بيانات تتبع سير العمل بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين ما يزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد.



وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.

وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما بدأت في محرك الاستثمار بتنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت بتنفيذ أولوية واحدة.



أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.



وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإب داع، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 12 أولوية، كما تعمل على تنفيذ 59 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الصناعات عالية القيمة، ولم تبدأ بعد بتنفيذ 11 أولوية.

وأنجزت الحكومة 3 أولويات في محرك (نوعية الحياة) فيما تعمل على تنفيذ 56 أولوية أخرى و15 أولوية لم تبدأ بتنفيذها، وفي محرك (الموارد المستدامة) تنفذ الحكومة 36 أولوية (قيد التنفيذ) ولم تبدأ بتنفيذ أولويتين، فيما تنفذ 26 أولوية في محرك (بيئة مستدامة) ولم تبدأ بعد بتنفيذ 8 أولويات في المحرك ذاته.