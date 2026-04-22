%85 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ

وبحسب بيانات تتبع سير العمل بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 334 مشروعا، ما يمثل النسبة الكبرى من إجمالي البرنامج البالغة 85%، في حين ما يزال 49 مشروعا لم تبدأ بعد.
وأظهرت البيانات تسجيل مشروعين متأخرين عن الجدول الزمني، بنسبة تقارب 0.5% من إجمالي المشاريع.
وفي محرّك الأردن وجهة عالمية، أنجزت الحكومة أولوية واحدة، وتعمل حاليا على تنفيذ 27 أولوية، ولم تبدأ في تنفيذ 3 أولويات. فيما بدأت في محرك الاستثمار بتنفيذ 12 أولوية قيد التنفيذ، ولم تبدأ بتنفيذ أولوية واحدة، وتأخرت بتنفيذ أولوية واحدة.
أما في محرك الخدمات المستقبلية، فأنجزت الحكومة 4 أولويات، وتعمل على تنفيذ 99 أولوية قيد التنفيذ، فيما لم تبدأ بعد بتنفيذ 21 أولوية، إضافة إلى أولوية واحدة متأخرة.
وتعمل الحكومة حاليا على تنفيذ 43 أولوية (قيد التنفيذ) في محرك الريادة والإب
وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.
