85 % نسبة الإشغال في فنادق العقبة وتوقع ارتفاعها خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن نسبة الإشغال في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات بلغت 85 % لغاية الخميس، ومن المتوقع زيادتها الأيام المقبلة.

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وقالت السلطة في بيان صحفي إن متوسط نسبة حجوزات الفنادق في العقبة، وصلت إلى 85 % في الفنادق كافة، حيث وصلت النسبة إلى 83 % في فنادق الخمس نجوم، و 93 % في فنادق فئة الأربع نجوم، و80 % في فنادق من فئة الثلاث نجوم، مشيرة أن هذه النسب من المتوقع أن ترتفع تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.