85 % نسبة الإشغال في فنادق العقبة وتوقع ارتفاعها خلال عطلة العيد

وقالت السلطة في بيان صحفي إن متوسط نسبة حجوزات الفنادق في العقبة، وصلت إلى 85 % في الفنادق كافة، حيث وصلت النسبة إلى 83 % في فنادق الخمس نجوم، و 93 % في فنادق فئة الأربع نجوم، و80 % في فنادق من فئة الثلاث نجوم، مشيرة أن هذه النسب من المتوقع أن ترتفع تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وبينت، أنه وضمن استراتيجيتها السياحية واستمرارا للفعاليات الترفيهية خلال الأعياد أعدت برنامج ليالي العيد في ساحة ومتنزه الثورة العربية الكبرى، يشتمل على مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات من فرق فنية وعروض مسرحية عائلية وجوائز للأطفال.
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