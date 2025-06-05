الخميس 2025-06-05 06:54 م
 

85 % نسبة الإشغال في فنادق العقبة وتوقع ارتفاعها خلال عطلة العيد

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الخميس، 05-06-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-   أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن نسبة الإشغال في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات بلغت 85 % لغاية الخميس، ومن المتوقع زيادتها الأيام المقبلة.

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وقالت السلطة في بيان صحفي إن متوسط نسبة حجوزات الفنادق في العقبة، وصلت إلى 85 % في الفنادق كافة، حيث وصلت النسبة إلى 83 % في فنادق الخمس نجوم، و 93 % في فنادق فئة الأربع نجوم، و80 % في فنادق من فئة الثلاث نجوم، مشيرة أن هذه النسب من المتوقع أن ترتفع تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


وبينت، أنه وضمن استراتيجيتها السياحية واستمرارا للفعاليات الترفيهية خلال الأعياد أعدت برنامج ليالي العيد في ساحة ومتنزه الثورة العربية الكبرى، يشتمل على مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات من فرق فنية وعروض مسرحية عائلية وجوائز للأطفال.

 
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أخبار محلية 85 % نسبة الإشغال في فنادق العقبة وتوقع ارتفاعها خلال عطلة العيد



 
 





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