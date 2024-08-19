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856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 19-08-2024 01:45 م

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين 856 طنا منها 519 طن خضار و 276 طن فواكه، و 35 طن ورقيات، بحسب مدير السوق المهندس ربيع الروسان.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-17 قرشا، البصل الناشف 20-28، الثوم 250-350، البطاطا 35-50، البندورة 20-40، الخيار 13-25، الزهرة 40-75، والشمام 30 - 45 قرشا.

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