%87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وأشار النابلسي إلى أن نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغت 87% خلال عطلة نهاية الأسبوع، توزعت بواقع 92% لفنادق الخمس نجوم، و83% لفنادق الأربع نجوم، و88% لفنادق الثلاث نجوم، مما يؤكد تنامي الطلب على المدينة.
وبيّن أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الترويجية والتسهيلات المقدّمة، مشيرًا إلى عقد لقاء مع نحو 100 من وكلاء وممثلي الشركات السياحية من عرب الداخل في فلسطين، متوقعًا استمرار هذا الزخم، وارتفاع نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة.
