%87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن العقبة تشهد نشاطًا سياحيًا متصاعدًا، مدعومًا بتوسيع الشراكات مع الأسواق الإقليمية.

وأشار النابلسي إلى أن نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغت 87% خلال عطلة نهاية الأسبوع، توزعت بواقع 92% لفنادق الخمس نجوم، و83% لفنادق الأربع نجوم، و88% لفنادق الثلاث نجوم، مما يؤكد تنامي الطلب على المدينة.