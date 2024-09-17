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872 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 872 طنًا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى، المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 534 طنًا، و251 طنًا من الفواكه، و69 طنًا من الورقيات، و16 طنًا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد أخرى مثل الفراولة.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و18 قرشًا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشًا، والثوم بين 300 و350 قرشًا، والبطاطا بين 45 و65 قرشًا، والبندورة بين 12 و25 قرشًا، والخيار بين 20 و30 قرشًا، والزهرة بين 40 و65 قرشًا.

 
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