872 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 872 طنًا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى، المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 534 طنًا، و251 طنًا من الفواكه، و69 طنًا من الورقيات، و16 طنًا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد أخرى مثل الفراولة.