886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى اليوم الاثنين، 886 طناً.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 575 طناً، و208 أطنان من الفواكه، و68 طناً من الورقيات، و21 طناً ما بين الفواكه والخضار، و14 طناً من مواد أخرى مثل الفراولة.