886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 575 طناً، و208 أطنان من الفواكه، و68 طناً من الورقيات، و21 طناً ما بين الفواكه والخضار، و14 طناً من مواد أخرى مثل الفراولة.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف بين 28-38 قرشاً، والثوم بين 275-350 قرشاً، والبطاطا بين 50-70 قرشاً، والبندورة بين 8-18 قرشاً، والخيار بين 25-45 قرشاً، والزهرة بين 25-50 قرشاً، والكوسا بين 40-70 قرشاً.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي
-
الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر
-
وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً
-
الأردن يشارك في حوار "جليون" لحقوق الإنسان بمراكش
-
هيئة النقل تدرس تعديل أجور نقل الركاب نهاية العام
-
الأمن العام يطلق حملة للتفتيش على المركبات الشهر المقبل
-
السفارة الأمريكية في عمّان تُعلن عن نسخة جديدة من برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP)
-
انخفاض طفيف على الكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي