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886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 12:37 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى اليوم الاثنين، 886 طناً.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 575 طناً، و208 أطنان من الفواكه، و68 طناً من الورقيات، و21 طناً ما بين الفواكه والخضار، و14 طناً من مواد أخرى مثل الفراولة.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف بين 28-38 قرشاً، والثوم بين 275-350 قرشاً، والبطاطا بين 50-70 قرشاً، والبندورة بين 8-18 قرشاً، والخيار بين 25-45 قرشاً، والزهرة بين 25-50 قرشاً، والكوسا بين 40-70 قرشاً.

 
gnews

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