899 مليون دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

09:56 ص

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الوكيل الإخباري- بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي" منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، 899.7 مليون دينار، بعدد حركات بلغ 12.29 مليون حركة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 8%، لتسجل 431 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 469 مليون دينار في كانون الثاني الماضي.



ويشكل تحويل الأموال نسبة 89.4% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 385.2 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.5% لعمليات السحب، و4% لعمليات الإيداع، و1.1% لعمليات المشتريات.



وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.2%، ليصل إلى 2.58 مليون مستخدم، حيث كان 88.1% منهم أردنيين، و11.9% غير أردنيين.



وتشير البيانات إلى أن 50.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، و49.7% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.



ويُعد "جوموبي" نظامًا إلكترونيًا يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، ومن وإلى الحسابات البنكية.



المملكة

