9 إصابات بحريق منزل في عمّان

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس.
وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات، وتم نقل إصابتين إلى المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج، بينما لم تستدعي حالة باقي الإصابات النقل للمستشفى.
وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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