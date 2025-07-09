الأربعاء 2025-07-09 02:38 م
 

9 إصابات بحريق منزل في عمّان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:08 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن فرق الإطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمّان تعاملت ظهر اليوم الأربعاء، مع حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الخامس بمنطقة ضاحية الرشيد .اضافة اعلان


وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات، وتم نقل إصابتين إلى المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج، بينما لم تستدعي حالة باقي الإصابات النقل للمستشفى.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
 
 
gnews

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