الإثنين 2026-03-30 09:35 ص

9 إصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين، 30-03-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري- أفاد الملازم أول ثائر الطراونة من الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري اليومي، بتعامل الكوادر المختصة مع عدد من حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية في عدة مناطق، أسفرت عن وقوع 9 إصابات، وُصفت معظمها بالمتوسطة.اضافة اعلان


وأوضح التقرير أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة نقل (قلّاب) على طريق المفرق–الرويشد، حيث اصطدمت بثلاث مركبات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص جرى إسعافهم إلى مستشفى البادية الشمالية، كما تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الكرك قبل جسر الكرك باتجاه الطريق الصحراوي، نتج عنه ثلاث إصابات نُقلت إلى مستشفى الكرك العسكري.

 ووقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد–عمان، أسفر عن إصابتين حالتهما متوسطة، حيث تم إسعافهما إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، فيما دعت الدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة.
 
 


ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

فن ومشاهير ابنة موسيقي شهير تفجر مفاجأة.. لمن تعود اغنية "والله ولعب الهوى"؟

نتنياهو: السماح لبطريرك اللاتين بدخول كنيسة القيامة

فلسطين نتنياهو: السماح لبطريرك اللاتين بدخول كنيسة القيامة

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأكبر في تاريخ إسرائيل .. الكنيست يقرّ ميزانية الدفاع 2026

فلسطين الأكبر في تاريخ إسرائيل .. الكنيست يقرّ ميزانية الدفاع 2026

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية شهيرة - صورة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي شرق غزة

فلسطين استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي شرق غزة

تصعيد جديد .. واشنطن تدرس السيطرة على مركز نفطي إيراني

عربي ودولي تصعيد جديد .. واشنطن تدرس السيطرة على مركز نفطي إيراني



 






