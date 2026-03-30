9 إصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- أفاد الملازم أول ثائر الطراونة من الدوريات الخارجية عبر التقرير المروري اليومي، بتعامل الكوادر المختصة مع عدد من حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية في عدة مناطق، أسفرت عن وقوع 9 إصابات، وُصفت معظمها بالمتوسطة.





وأوضح التقرير أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة نقل (قلّاب) على طريق المفرق–الرويشد، حيث اصطدمت بثلاث مركبات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص جرى إسعافهم إلى مستشفى البادية الشمالية، كما تم التعامل مع حادث تدهور آخر على طريق الكرك قبل جسر الكرك باتجاه الطريق الصحراوي، نتج عنه ثلاث إصابات نُقلت إلى مستشفى الكرك العسكري.



ووقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد–عمان، أسفر عن إصابتين حالتهما متوسطة، حيث تم إسعافهما إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، فيما دعت الدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة.





