9 إصابات متوسطة بانقلاب باص في جرش

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن وقوع حادث دهس على طريق نزول صافوط أمس الأربعاء، أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر. وأرجع سبب الحادث إلى قيام المشاة بقطع الطريق من أسفل الجسر وتجاوز السياج الحديدي، دون الالتزام باحتياطات السلامة المرورية.



كما أشارت الإدارة في تقريرها المروري اليومي عن وقوع حادث تدهور لباص نقل متوسط صباح اليوم الخميس وانقلابه في منطقة جرش، وتحديدًا في نزول سوف، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تواجدت مجموعات السير في المكان للتعامل مع الحادث .





ونتج عن تدهور مركبة على طريق مدينة الحجاج في معان باتجاه الجنوب، إصابة 3 أشخاص نُقلوا إلى مستشفى معان الحكومي.



كما وقع تصادم مركبتين على طريق سويمة باتجاه البحر الميت، نتج عنه إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

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