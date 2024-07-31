9 شركات أردنية تحصل على شهادات علامة الجودة وحلال

الوكيل الإخباري - سلمت مؤسسة المواصفات والمقاييس، 9 شركات أردنية، شهادات علامة الجودة الأردنية، وشهادات حلال، بعد تلبيتها متطلبات الحصول عليها.



أكدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير، في بيان اليوم الأربعاء، حرص "المواصفات والمقاييس" على تنفيذ التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال واستثمار منافسة، وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية.



وقالت إن المؤسسة حريصة على دعم الصناعات الوطنية لتعزز من تنافسيتها ونيل ثقة المستهلك، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لها داخلية وخارجية.



وأشارت إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التواصل المستمر والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة ورفع سويّتها، باعتبارهم شركاء في تحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها.