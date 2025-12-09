9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني

ودعت إدارة السير إلى الإبلاغ عن أي مشاهدات لممارسات التشحيط أو القيادة المتهورة عبر رقم البلاغات الخاص بالإدارة (0770999030)، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
