9 مخالفات و32 بلاغا حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة بيومها الثاني

مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 09-12-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت حصيلة حملة الحد من القيادة المتهورة في يومها الثاني 9 مخالفات و32 بلاغا، وفقا لإدارة السير.

ودعت إدارة السير  إلى الإبلاغ عن أي مشاهدات لممارسات التشحيط أو القيادة المتهورة عبر رقم البلاغات الخاص بالإدارة (0770999030)، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 
 


