90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة إنجاز مشروع مركز تنمية المجتمع المحلي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة العيص بمحافظة الطفيلة نحو 90 بالمائة، ومن المتوقع استلامه من المقاول خلال الأشهر المقبلة ليتم تشغيله وبدء تقديم خدماته الاجتماعية.

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