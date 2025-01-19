90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، إن المجلس قدم الدعم المالي للمركز على مدار ثلاث سنوات بلغ 650 ألف دينار، ضمن مساعيه لرفع وتحسين مستوى المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير مبنى مناسب لمديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة والذي يقع حاليا في وسط المدينة.
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