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90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الأحد، 19-01-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-    بلغت نسبة إنجاز مشروع مركز تنمية المجتمع المحلي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في منطقة العيص بمحافظة الطفيلة نحو 90 بالمائة، ومن المتوقع استلامه من المقاول خلال الأشهر المقبلة ليتم تشغيله وبدء تقديم خدماته الاجتماعية.

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وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، إن المجلس قدم الدعم المالي للمركز على مدار ثلاث سنوات بلغ 650 ألف دينار، ضمن مساعيه لرفع وتحسين مستوى المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير مبنى مناسب لمديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة والذي يقع حاليا في وسط المدينة.

 
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