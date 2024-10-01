 
الثلاثاء 2024-10-01 10:45 ص
 
 

90 طن رمان يرد السوق المركزي يوميا.. والكيلو بـ75 قرشاً

رمان
رمان
الثلاثاء، 01-10-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-   أكد المدير العام للسوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن الطلب على الرمان جيد خلال هذه الفترة وهو موسم قطاف الرمان.اضافة اعلان


وبين الشخانبة، اليوم الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري"، أن نحو 90 طناً تُورد يومياً من الرمان إلى السوق المركزي، ويشهد طلباً جيداً من التجار.

ولفت الشخانبة أن أسعار الرمان تتراوح من 35 قرشاً إلى 75 قرشاً للكيلو في السوق المركزي.

يُشار إلى أن مديرية زراعة لواء الكورة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء موسم قطف ثمار الرمان.

وذكرت أن المساحة المزروعة بشجر الرمان في لواء الكورة تقدر بحوالي 2000 دونم، موضحة أن موسم قطف الرمان في اللواء بدأ وسيستمر حتى منتصف كانون الأول.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل ارتفاعاً جديداً.. وعيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي ما مستقبل القرار 1701 الخاص بوقف القتال في لبنان؟

علم اليابان

عربي ودولي اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

مخبز في لبنان

عربي ودولي إقفال 50 مخبزاً في لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

فلاديمير بوتين

عربي ودولي الرئيس الروسي يأمر بتجنيد 133 ألف فرد إضافي

أوستن

عربي ودولي أمريكا قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

الشاب محمد أبو حامده

نعـي فـاضل أردنيون ينعون الشاب محمد أبو حامده بعد رحيله بحادث مؤسف

تعبيرية

طب وصحة هذه علامات خفية على فساد الحمص



 


الأكثر مشاهدة