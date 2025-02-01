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90 % نسبة رضا متلقي خدمات هيئة الإعلام

هيئة الإعلام
هيئة الإعلام
السبت، 01-02-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت نتائج الدراسة السنوية لقسم التطوير المؤسسي في هيئة الإعلام، أن نسبة الرضا العام لمتلقي خدمات الهيئة للعام 2024، بلغت 90 بالمئة.

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وجاءت الدراسة نتاجًا لاستبيان تم توزيعه على المراجعين ، ناقش 27 سؤالا شملت خمسة محاور هي: بيئة العمل والبنية التحتية، أسلوب التعامل مع متلقي الخدمة، العمليات وإجراءات تقديم الخدمة، الموقع الإلكتروني للهيئة، واقتراحات وملاحظات متلقي الخدمة.


وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن هذه النسبة هي نتاج جهد جمعي لموظفي الهيئة، ومؤشرًا للتطور المستمر الذي تشهده تماشيا مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأعرب المومني عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها جميع موظفي الهيئة في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها بما ينعكس إيجابا على مستوى الرضا العام لدى المراجعين ويبسط الإجراءات، ويختصر الوقت بما يدفع لتشجيع ونمو القطاعات التي ترخص لدى الهيئة.

 
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