917 مركبة استفادت من قرارات الشطب في شهرين

الوكيل الإخباري- كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الدين الرفاعي، أن إجمالي عدد المركبات التي استفادت من قرارات الشطب وصل إلى 917 مركبة منذ بداية العام، بعد أن استفادت 400 مركبة إضافية من القرار الصادر الشهر الماضي.

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وأوضح الرفاعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار الأول الذي أصدره وزير المالية في وقت سابق، كان يتعلق بالمركبات التي حصل أصحابها على كتب شطب مكتملة الإجراءات، حيث بلغ عددها نحو 517 مركبة، مشيرا إلى أن الكتب الـ400 الجديدة سمحت بدخول دفعة جديدة من المركبات التي كانت داخل الساحة الجمركية ولم تكن قد حصلت بعد على كتب الشطب أو الإعفاء، رغم استكمال إجراءاتها الجمركية.



وأشاد الرفاعي، بتجاوب الحكومة مع مطالب الهيئة، معتبرا أن هذه الخطوة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بإجراءات الشطب ولم يتمكنوا من استكمالها بسبب القرارات السابقة.