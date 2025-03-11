917 مركبة استفادت من قرارات الشطب في شهرين

وأوضح الرفاعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القرار الأول الذي أصدره وزير المالية في وقت سابق، كان يتعلق بالمركبات التي حصل أصحابها على كتب شطب مكتملة الإجراءات، حيث بلغ عددها نحو 517 مركبة، مشيرا إلى أن الكتب الـ400 الجديدة سمحت بدخول دفعة جديدة من المركبات التي كانت داخل الساحة الجمركية ولم تكن قد حصلت بعد على كتب الشطب أو الإعفاء، رغم استكمال إجراءاتها الجمركية.
وأشاد الرفاعي، بتجاوب الحكومة مع مطالب الهيئة، معتبرا أن هذه الخطوة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الذين كانوا قد بدأوا بإجراءات الشطب ولم يتمكنوا من استكمالها بسبب القرارات السابقة.
وكان مجلس الوزراء وافق في 2 شباط 2025، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (الهجينة) المراد استبدالها بسيارة قديمة، حيث ينص القرار، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "هجينة" والمندرجة تحت بند التعرفة الجمركية 8703 والتي تستبدل بالسيارات القديمة التي يتم شطبها، بنسبة 15 بالمئة.
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