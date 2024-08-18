926 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 618 طنا، 243 طن فواكه، 24 طن ورقيات، 36 طنا ما بين فواكه وخضار و5 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 12-17 قرشا، البصل الناشف 20-30 قرشا، الثوم 250-350 قرشا، البطاطا 40-55 قرشا، البندورة 20-40 قرشا، الخيار 15-25 قرشا، الزهرة 35-65 قرشا والشمام 25 - 40 قرشا.
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