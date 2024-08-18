926 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، 926 طنا.



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 618 طنا، 243 طن فواكه، 24 طن ورقيات، 36 طنا ما بين فواكه وخضار و5 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.