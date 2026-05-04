942 مصابًا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد للعلاج منذ مطلع العام الحالي

ويهدف برنامج "تأمين رعاية" الذي يستهدف 4.1 مليون مواطن أردني إلى التحول من نظام الإعفاءات الطبية بعد الإصابة إلى نظام تأمين استباقي قبل المرض، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن استمرارية العلاج والحماية للفئات الأكثر هشاشة ضمن منظومة تأمينية مستدامة.
وقالت مديرة مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن بطاقة التأمين متاحة إلكترونيًا فقط عبر تطبيق "سند" وبدأ تفعيلها رسميًا مطلع العام الحالي، دون توفير بطاقات مطبوعة للمستفيدين.
وبيّنت أن الفئة العمرية الأكثر استفادة من العلاج كانت لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعدد بلغ 722 مريضًا، تلتها الفئة العمرية من (0 إلى 19) عامًا بواقع 135 مريضًا، فيما بلغ عدد المستفيدين ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا نحو 85 مريضًا.
وأضافت إن التأمين يشمل الأردنيين بعمر 19 عامًا فما دون من مواليد 2007 وما بعد، والأردنيين بعمر 60 عامًا فأكثر من مواليد 1965 وما قبل ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو التأمين الصحي الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من مختلف الأعمار ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.
وأشارت إلى أن التأمين لا يشمل الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمرض السرطان قبل مطلع العام الحالي، باستثناء من ثبتت إصابتهم سابقًا وتلقوا العلاج، ومضت على شفائهم مدة تزيد على خمس سنوات دون تلقي أي علاج متعلق بتلك الإصابة خلال تلك المدة.
وقالت قطامش إن البرنامج يشكل تحولًا مهمًا في منظومة الرعاية الصحية في المملكة ويعكس نهجًا وطنيًا يقوم على الوقاية والحماية المبكرة وضمان وصول المرضى إلى العلاج المتخصص دون أعباء إضافية.
وأشارت إلى أن المرضى الذين يتم تشخيصهم بعد الأول من كانون الثاني 2026 يمكنهم التقدم بطلب العلاج من خلال تقديم التقارير الطبية التي تثبت الإصابة، وتقرير فحص الأنسجة وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن دفتر العائلة.
وأوضحت أن تقديم الطلبات سيكون عبر الواتساب على الرقم (0778701333)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال مراجعة مكتب شؤون المرضى الأردنيين في مبنى نزار النقيب (الطابق الأرضي).
وأكدت أن المرضى المحولين سابقًا إلى مركز الحسين للسرطان بموجب إعفاءات صادرة عن الحكومة أو الديوان الملكي، ستجدد إعفاءاتهم إذا انتهت قبل نهاية عام 2025، بينما لن تكون هناك حاجة لأي إجراءات تجديد بعد الأول من كانون الثاني 2026، إذ سيتكفل المركز باستكمال علاجهم حتى إنهاء خططهم العلاجية وتحويلهم إلى عيادات الناجين.
وفيما يتعلق بغير المشمولين بالتأمين، بيّنت قطامش أن حاملي التأمين الصحي المدني سيتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية مع إمكانية تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان وفق التعليمات المعمول بها.
ويتلقى حاملو التأمين الصحي العسكري العلاج في مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، مع إمكانية تحويل بعض الحالات إلى مركز الحسين إذا استدعت الحالة ذلك.
أما المشتركون اختياريًا في برنامج "تأمين رعاية" التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، فيتلقون العلاج حصريًا في مركز الحسين للسرطان، فيما يمكن للمرضى غير المؤمنين الحصول على تأمين حكومي لفئة "مريض سرطان (شفاء)" عبر تطبيق "سند" أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لإدارة التأمين الصحي المدني.
