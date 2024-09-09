945 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 945 طنا.

اضافة اعلان



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 622 طنا و222 طن فواكه و 54 طن ورقيات، و44 طن مشكل ما بين الخضار والفواكه، و3 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.