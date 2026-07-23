95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال النصف الأول بلغت قرابة 90%.
وأوضح أنه يتم التعامل مع هذا النوع من الشكاوى من خلال متابعة فرق التفتيش والزيارات التفتيشية المباشرة، مشيرا إلى أن شكوى واحدة من أي عامل في أي منشأة على منصة "حماية" التي توفر خيار سرية تقديم الشكوى، تكفي لتتحرك فرق التفتيش لمتابعتها.
ودعا الزيود، العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
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