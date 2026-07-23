الخميس 2026-07-23 11:46 ص

95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026

مبنى وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 23-07-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   وصل عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 95 شكوى.

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وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال النصف الأول بلغت قرابة 90%.


وأوضح أنه يتم التعامل مع هذا النوع من الشكاوى من خلال متابعة فرق التفتيش والزيارات التفتيشية المباشرة، مشيرا إلى أن شكوى واحدة من أي عامل في أي منشأة على منصة "حماية" التي توفر خيار سرية تقديم الشكوى، تكفي لتتحرك فرق التفتيش لمتابعتها.

 

وبين أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.


ودعا الزيود، العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة "حماية"، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

 
 


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