963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%

الوكيل الإخباري- انخفضت عدد العقارات التي يملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 963 عقارا بعد أن بلغ 1101 عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

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ووفق التقرير توزعت معاملات البيع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على 539 شقة، مقابل 605 شقق في 2024، بانخفاض نسبته 11%، و424 قطعة أرض مقابل 496 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 15%.



ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى قرابة 80.7 مليون دينار، مقارنة بـ77.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.