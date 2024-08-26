968 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 627 طنا و286 طن فواكه و35 طن ورقيات، و20 طنا من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 22-30 قرشا، الثوم 225-325 قرشا، البطاطا 35-55 قرشا، البندورة 20-40 قرشا، الخيار 15-25 قرشا والزهرة 40-70 قرشا.
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