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991 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 991 طناً.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 638 طناً، و216 طناً من الفواكه، و92 طناً من الورقيات، و44 طناً ما بين الخضار والفواكه، إضافة إلى طن واحد من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق إربد المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشاً، والبصل الناشف 25-45، والثوم 300-350 قرشاً، والبطاطا 45-65، والبندورة 12-20، والخيار 15-30، والزهرة 30-55 قرشاً.

 
gnews

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