991 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد الاثنين

وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 638 طناً، و216 طناً من الفواكه، و92 طناً من الورقيات، و44 طناً ما بين الخضار والفواكه، إضافة إلى طن واحد من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق إربد المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشاً، والبصل الناشف 25-45، والثوم 300-350 قرشاً، والبطاطا 45-65، والبندورة 12-20، والخيار 15-30، والزهرة 30-55 قرشاً.
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