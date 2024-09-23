991 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الاثنين، 991 طناً.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 638 طناً، و216 طناً من الفواكه، و92 طناً من الورقيات، و44 طناً ما بين الخضار والفواكه، إضافة إلى طن واحد من مواد مثل الفراولة وغيرها.