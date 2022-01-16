آخر التطورات الجوية.. ثلوج وانجماد وحرارة أقل من الصفر المئوي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن آخر المعلومات من الرادارات الجوية، بيّنت إمتداد غزارة الأمطار، خلال ساعات مساء اليوم الأحد إلى محافظات الجنوب.

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وبيّن آل خطاب لـ " الوكيل الاخباري" أن الامطار في الجنوب سيتخللها أمطار متجمدة، إلى جانب تساقط وتراكم للثلوج على مرتفعات الطفيلة و وادي موسى و مرتفعات الشراه والنقب.



ومع ساعات فجر الاثنين، أكد أنه سوف يتشكل الصقيع والإنجماد على الطرقات بشكل كبير، حيث تصل درجات الحرارة في أغلب المحافظات إلى ما دون الصفر المئوي، متوقعاً أن تُسجل العاصمة عمّان -1 ، ومرتفعات الجنوب -4 مئوية.



وحذّر آل خطاب من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة، إلى جانب خطر تشكل الصقيع والانجماد مع ساعات الصباح الباكر.

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