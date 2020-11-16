آخر ترتيب للأردن بإصابات كورونا عالميا

الوكيل الإخباري - وضع موقع "worldometers" المختص في إحصاء عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، الأردن بالمرتبة الـ 41 عالميا ، والخامسة عربيا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وجاء ترتيب الدول العربية بحسب الموقع على النحو التالي :

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1 - العراق (20 عالميا) ، 2- المملكة العربية السعودية (29 عالميا) ، 3 – المغرب (32 عالميا) ، 4 – الإمارات (39 عالميا) ، 5 –الأردن (41 عالميا).



ويقترب الأردن من تجاوز عدد الإصابات في الإمارات بعد أن تخطى كل من الكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان وعمان والبحرين وفلسطين وتونس وليبيا.



كما يتخطى الأردن الصين بعدد الإصابات بالفيروس ، حيث تحتل الصين المرتبة 62 على الموقع.



