آخر تصريحات الحكومة بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن الأردن اعتاد الخروج من الأزمات بشكل أقوى، وتحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص ينطلق منها نحو الأفضل.

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وأضاف العايد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة قادرة على تجاوز أزمة كورونا كغيرها من الأزمات وذلك من خلال قيادته الهاشمية الحكيمة ومنعة وصبر شعبه، وتضافر جميع جهود مؤسسات الدولة.



وقال في هذا الإطار: "كل الأردنيين على اختلاف مواقعهم يعتبرون الوطن أولوية بالنسبة لهم، وخدمته شرف للجميع في هذه الظروف".



وحول توفر لقاح كورونا، أشار العايد إلى أن الحكومة ومن خلال وزارة الصحة تتواصل مع كبريات الشركات العالمية لتوفير المطعوم أو اللقاح، وستبذل جهدها لتوفير كميات مناسبة منه للمواطنين وفق الأولويات.



وجدد التأكيد على أن اللقاح الوحيد والمتوفر لغاية الآن هو الكمامة، والالتزام بسبل الوقاية الأخرى المتمثلة بالمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات، مشيداً في هذا الصدد بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات والذي أسهم في ثبات الوضع الوبائي، وانخفاض أعداد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين.



وحول تعديل الإجراءات والقرارات الحكومية للتعامل مع الجائحة، أكد العايد استمرار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة، ومن ضمنها الحظر الشامل يوم الجمعة حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس علمية ومدروسة.



وقال إن الحكومة ستعيد دراسة القرارات والإجراءات المتخذة، وستعلن عن أي تعديل قبل فترة زمنية كافية للمواطنين.



وأضاف أن الحكومة تدرك تماما ًحجم التحديات التي يمر بها المواطنون، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات الجائحة، مؤكداً أن جميع القرارات المتخذة جاءت في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين التي تعد أولوية بالنسبة لها.



ولفت العايد إلى أن الحكومة ترصد كل شكوى من أي قطاع، وتدرسها بشكل علمي، بهدف المحافظة على سلامة المواطنين والتخفيف عليهم من حيث استدامة أعمالهم.



وأشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام، بأداء وسائل الإعلام خلال أزمة كورونا، ومساهمته في نشر رسائل التوعية والتثقيف للمواطنين حول مخاطر الفيروس، وكيفية الوقاية من المرض عن طريق اتباع سبل الوقاية اللازمة.



وقال في هذا الصدد: "إعلامنا الوطني كان مضربا للمثل منذ بداية جائحة كورونا"، مؤكدا أن وسائل الإعلام تقف دائما في صف الوطن وخصوصا في الأزمات والظروف التي نمر بها.



