آخر تطورات الأردنيان اللذان تسللا عبر الحدود

الوكيل الاخباري-

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قال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، إنه قام بتمثيل شابين أردنيين أمام المحكمة الإسرائيلية ليلة الاثنين في مدينة حيفا تسللا عبر الحدود من الأردن إلى الجانب الآخر.وقال محاجنة إنه تم تحويل الأردنيين للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية، وصدر أمر بمنعهما من لقاء محامٍ حتى الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء.ولفت إلى أنه تم تمديد اعتقالهما حتى الخميس المقبل على ذمة التحقيق.وأوضح محاجنة أن عملية التسلل جرت من شمال الأردن باتجاه الحدود إلى الجانب الآخر وهي منطقة قريبة من جسر الشيخ حسين.وبين محاجنة أنه سيقدم استئنافا لإلغاء قرار منعه من لقاء المعتقلين الاثنين، مبينا أن الشبهات الموجهه للشابين هي التخطيط للقيام بعمل " إجرامي إرهابي" والدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتآمر للقيام بجرم، وفق إدعاء جانب الاحتلال الإسرائيلي.